- Unul dintre motivele pentru care șoferii nu s-au grabit sa denunțe polițele RCA la Euroins este ca restituirea diferenței de prima pentru perioada ramasa neacoperita dureaza mult, iar datele comunicate marți de Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) confirma acest lucru. FGA a platit pana acum mai…

- Datoriile scandente ale Euroins, fostul lider de piața pe segmentul RCA, aflat in faliment din 9 iunie, insumeaza 600 de milioane de lei la acest moment, insa expunerea potențiala ajunge la 5 miliarde de lei, arata o analiza a CITR, lichidatorul companiei. Suma va fi platita indirect de catre romani,…

- Prim-ministrul a explicat ca aceasta masura este luata deoarece sunt in vigoare peste 1,8 milioane de polite emise de Euroins. “O alta decizie importanta este prelungirea valabilitatii politelor Euroins cu inca trei luni, adica pana pe 8 decembrie. Motivul acestei modificari cred ca este legitim. Sunt…

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a facut plati de 434,3 milioane lei in primele sapte luni, platile efectuate pentru Euroins SA ridicandu-se la 27,2 milioane lei, potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES.

- Dupa aproape 2 ani de la retragerea autorizației fostului lider RCA, City Insurance, Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a platit aproximativ 200 milioane de euro pentru mai puțin de jumatate din cererile pagubiților. Intre timp, sub aceeași conducere ASF, platita lunar cu mii de euro pentru supravegherea…

- ”CITR, in calitate de lichidator judiciar all Euroins, a solicitat si a primit aprobarea Tribunalului Bucuresti pentru prelungirea unor termene de interes pentru creditori. Solicitarea CITR are la baza dorinta si necesitatea de a informa cat mai multi creditori ai Euroins despre faliment si drepturile…

- Parlamentarii vor sa schimbe legea și sa oblige Fondul de Garantare a Asiguraților sa plateasca integral despagubirile din dosarele RCA ale firmelor aflate in insolvența sau in faliment. Astfel, din reglementari va disparea limitarea la suma de 500.000 de lei in cazul polițelor de asigurare, inițiatorii…

- Euroins a intrat, oficial, in faliment. Decizia a fost luata vineri, de Tribunalul Bucuresti, la cererea Autoritatatii pentru Supraveghere Financiara. De astazi incepe sa curga termenul de 90 zile in care asigurarile inca mai sunt valabile. Dupa ce judecatorii Tribunalului București au decis, pe 26…