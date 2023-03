Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Esca nu s-a pensat niciodata, deși pare foarte greu de crezut acest lucru! Este o femeie cocheta, in pas cu moda, insa cand vine vorba despre sprancene, nu lasa pe nimeni sa se atinga de ele. „Nu ma pensez pentru ca bunica mea, cand eram adolescenta, imi spunea tot timpul sa nu ma pensez pentru…

- Andreea Esca, in varsta de 50 de ani, are o silueta pe care și-a pastrat-o de ani de zile, dar și un ten curat și luminos. Prezentatoarea știrilor de la Pro TV a marturisit recent, ca nu are foarte multe secrete despre asta. „Nu fac nimic in mod special, poate faptul ca ma ocup de lucruri care imi plac,…

- Gemenele Valentinei Pelinel au implinit 4 ani. Cum au fost sarbatorite! Valentina Pelinel este de trei ori mamica. Vedeta are impreuna cu Cristi Borcea un baiat și doua fetițe. Este vorba despre Milan Cristian, Indira Maria și Rania Maria. Fetițele sunt gemene și au venit pe lume in primavara lui 2019.…

- Ce a scris Andreea Esca dupa ce s-a intalnit cu Robbie Williams Robbie Williams este așteptat din nou in Romania in vara acestui an. Acesta va concerta la București pe data de 3 iunie, in cadrul festivalului ”Summer in the city”. Nu este prima oara cand celebrul artist canta in țara noastra. Prima oara…

- Bianca Dragușanu a atras atenția cu cele mai recente imagini pe care le-a distribuit pe rețelele de socializare. De cateva zile, ea a plecat din Romania, se afla intr-o vacanța in Dubai cu cele mai dragi și importante persoane din viața ei. Bianca Dragușanu se afla acum in Emiratele Arabe Unite, in…

- Dana Rogoz a impartașit cu fanii sai imagini dintr-un apartament pe care l-a renovat recent. Actrița s-a implicat foarte mult in design-ul interior al locuinței, iar rezultatul este unul spectaculos. In urma cu cateva zile, Dana Rogoz a postat pe rețelele de socializare o imagine din living, unde urmarea…

- Finalul acestui an nu a fost prea ușor pentru Cristina Cioran. Deși fusese ceruta in casatorie și urma sa faca pasul cel mare alaturi de Alex Dobrescu, tatal fetiței sale, in cele din urma s-au desparțit. Cei doi și-au spus cuvinte grele, iar lucrurile au luat o intorsatura neașteptata. Cristina Cioran…