Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Adrian Cuculis a facut dezvaluiri, in exclusivitate, pentru Antena Stars, despre ancheta in care este implicata Monica Odagiu, dupa ce a provocat un accident mortal in cursul zilei de .

- Din 26 februarie 2022, Ana Morodan avea emisiune la Antena Stars. Odata cu problemele ei legale, reality show-ul „Reala by Ana Morodan” a fost scos din grila postului de televiziune. Antena Stars a scos de pe post emisiunea „Reala by Ana Morodan” pe 29 martie, dupa ce s-a aflat ca polițiștii i-au deschis…

- Șoferii condamnați pentru ucidere din culpa nu vor mai putea obține permisul de conducere timp de cinci ani Șoferii condamnați pentru ucidere din culpa vor avea cinci ani interdicție de a obține un nou permis. Acest amendament a fost admis la proiectul de lege pentru modificarea si completarea OUG nr.…

- Subofiterul ISU Cluj gasit decedat, vineri, in locuinta sa, se spanzurase intr-o anexa a gospodariei, iar politistii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa, informeaza reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), potrivit Agerpres."La data de 17 martie a.c., in jurul orei 14.20,…

- Patru persoane, intre care un copil in varsta de 10 ani, au fost ranite, fiind transportate la spital, in urma unui accident produs duminica dupa- amiaza pe drumul national 17, in judetul Bistrita-Nasaud. In accident a fost implicata si o autospeciala a Politiei. Accidentul s-a produs pe DN 17, intre…

- „Dupa accident am aflat de la milioane de oameni cum era la mine in masina, ce s a intamplat la mine in masina. Desi ei n-au fost acolo. Dar am aflat cu lux de amanunte, mi-au spus tot.Acest linsaj la care a fost supus Huidu n-a mai fost intalnit de mult, tocmai pentru ca aveau ceva sa-mi reproseze…

- Dani Alves este acuzat de o tanara de 23 de ani ca a violat-o in toaleta unui club din Barcelona, la finalul lunii decembrie. Contradictiile din declaratia jucatorului si riscul de a fugi in strainatate au fost decisive in decizia judecatorului de a-l aresta preventiv. Presa spaniola scrie, sambata,…