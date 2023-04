Stiri pe aceeasi tema

- Orice doamna sau domnișoara pasionata de produse de machiaj și cosmetica se intereseaza amanunțit de calitațile unui produs inainte de a-l cumpara din magazin. Cu toate acestea, iata motivul pentru care unele persoane nu recomanda sa utilizezi testerele de make-up din magazine. Motivul pentru care testerele…

- Majoritatea șoferilor știu ca lipsa centurii de siguranța poate fi fatala. Chiar și la viteze mai mici, in urma unui impact pot aparea accidentari. Dar, deși știu asta, exista totuși greseala pe care multi soferi o fac in masina.

- Magazinele incearca in permanența sa ne vanda produsele pe care se tem ca nu le vor mai vinde. Acum s-a aflat de ce sa nu cumperi niciodata o punga in care sunt multe paste rupte. Ce pericol ascund, de fapt. Evita sa cumperi punga de spaghete in care acestea sunt rupte. Ce inseamna asta Marile […] The…

- Mulți nu știu de ce e bine sa opreasca serviciul WiFi al telefonului atunci cand pleaca de acasa. Aceasta greșeala iți pune in pericol securitatea. Motivul pentru care este recomandat sa inchizi serviciul de fiecare data cand parasești locuința.

- Multe gospodine s-au obișnuit sa foloseasca balsamul de rufe in procesul de spalare a hainelor. De cele mai multe ori, din doua motive: textura rufelor sa fie mai moale și articolele vestimentare sa miroasa frumos. Playtech Știri iți explica de ce sa nu mai folosești balsam pentru haine la mașina de…

- J. Matthew Knight de la Knight Dermatology Foundation spune ca dupa ce folosești buretele de dus, un strat de piele ramane atașat pe acesta, intrand in straturile sale interioare, scrie girly.ro .Atunci cand lași buretele in baie dupa utilizare, umezeala ramane blocata in interiorul sau, facand ca…

- Au un preț accesibil și rezultate fabuloase, ajutand hainele sa iasa de la spalat mai parfumate, mai moi și mai ușor de calcat sau chiar fara cute. Cu toate ca mulți le adauga mereu in cuva aparatului, este important sa știi care sunt situațiile in care nu trebuie sa folosești șervețele in mașina de…

- Cand spui balsam de rufe, iți imaginezi, imediat, o sticla mare de lichid colorat, care adauga parfum rufelor noastre, inmoaie hainele și face in așa fel incat articolele sa nu se electrizeze. Cu toate acestea, iata cand trebuie sa folosești balsam pentru rufe in mașina de spalat. Cum utilizezi corect…