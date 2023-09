Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Dragne a ajuns, de urgența, in urma cu puțin timp, cu copilul la spital. Fosta ispita de la "Insula Iubirii" trece prin momente grele, asta caci fiul cel mare se confrunta cu probleme de sanatate. Ce a povestit vedeta de la Antena 1 pe rețelele sociale despre situația micuțului Roman.

- Produsele de ingrijire personala s-au scumpit semnificativ. In ultimii doi ani, prețurile pentru aceste produse aproape ca s-au dublat. Economiștii spun ca și aceasta este o fațeta a saraciei in care se adancesc tot mai mulți oameni.Șamponul, pasta de dinți sau banala hartie igienica sunt acum semnificativ…

- Tot ce trebuie sa faci este sa amesteci o cantitate de pasta de dinți de marimea unui bob de mazare cu un plic de pudra de cafea instant intr-un castron. Amestecați foarte bine ingredientele și apoi adaugați gel de aloe vera, precum și o pudra de talc, la alegere. Amesteca din nou compoziția și intinde-o…

- Diana Dumitrescu se confrunta cu probleme de sanatate, acesta fiind și motivul pentru care vedeta din showbiz-ul de la noi a acumulat și kilograme in plus. Nu cu foarte mult timp in urma, aceasta a vorbit despre situația cu care se confrunta, iar cel mai mult o frustreaza faptul ca nu mai poate purta…

- O echipa condusa de oameni de stiinta din Israel a identificat o molecula care apare in mod natural si care reduce biofilmul care produce placa si provoaca dezvoltarea cariilor, transmite joi TPS. Molecula ar putea fi adaugata in pasta de dinti si apa de gura, au indicat cercetatorii.

- Horoscop 28 iunie 2023. Astrele pentru azi spun ca o noua relație iți poate schimba viitorul și poate aduce atat bucurie, cat și culoare in viața ta. Azi va puteți decide asupra casatoriei. Gestionarea diplomatica a provocarilor profesionale va va ajuta sa atingeți obiectivele oficiale astazi. Atat…

- Anda Ghița nu are liniște nici in vacanța! Soacra lui Ionuț Atodiresei sta cu inima stransa pentru familia lasata acasa. Vedeta se confrunta cu probleme dupa ce a caștigat un proces in instanța. Cine i-a stricat concediul, dar și de ce a fost aceasta nevoita sa intervina de la peste 1000 de km distanța.

- BRomania a trecut prin clipe de panica in timpul filmarilor pentru Miami Bici 2. De ce a crezut actorul ca se confrunta cu probleme de sanatate. Ce a pațit. Ce a marturisit, intr-un interviu exclusiv pentru Xtra Night Show.