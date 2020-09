Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Luciu, soțul și cei patru copii ai lor s-au mutat de ceva timp in Targu Mureș. Chiardaca pentru bruneta desparțirea de orașul care a facut-o celebra a fost destulde grea, Nicoleta a renunțat la faima de dragul familiei, aparițiile sale inteleviziune fiind episodice. Acum, aceasta a luat o…

- Daca pana in urma cu doar cațiva ani, Cristian Țanțareanu era mai tot timpul pe micile ecrane, milionarul a cam uitat de viața in lumina reflectoarelor. De ce nu a mai aparut la televizor. Chiar el a explicat motivul!

- Povestea celebra a Veronicai Stegaru a inceput in urma cu cateva luni, atunci cand tanara din Blagești și-a prezentat povestea trista de viața, la televizor. Prin ce transformari a trecut Veronica de atunci.

- De astazi, 1 septembrie, fostul parinte al PRO TV-ului, Adrian Sarbu a dat unda verde primei emsii a unui nou concept de televiziune de știri, Aleph News. Incepand de astazi clineții Vodafone, Telekom, Orange, INES si NextGen, vor putea urmari programele postului, dar si in online, pe site-ul www.alephnews.ro,…

- Victor Ciutacu a aparut, miercuri seara, in emisiunea sa de la Romania TV, taiat pe fața! Jurnalistul a suferit un accident casnic in timpul unei ”operațiuni” tipica barbaților. S-a taiat cu lama, in timp ce se barbierea.Ciutacu a vrut sa se barbiereasca chiar in sediul televiziunii, dar neatenția…

- Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare" a prezentat, marti, primul numar al revistei culturale pe care o editeaza sub genericul "Coolt Neamt" si la care unul dintre colaboratori este parintele Constantin Necula, profesor universitar al Facultatii de Teologie Ortodoxa din Sibiu. Directoarea…

- Au aparut doua cazuri noi de Covid-19 in Timiș, dupa cateva zile in care nu s-a inregistrat niciun caz. Romania depașește numarul de 300 de cazuri pe zi, iar numarul oamenilor infectați in 24 de ore este din nou in creștere. In Romania au murit 16 oameni in 24 de ore, cu Covid-19 și alte comorbiditați.