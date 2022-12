Stiri pe aceeasi tema

- Doamna de fier a showbiz-ului romanesc, parastas atipic la 40 de zile de la moartea mamei. Monica Tatoiu a dezvaluit pentru Antena Stars de ce nu face pomana la decesul unei persoane. Ce a declarat veedeta.

- Momente grele pentru Lili Sandu! Vedeta a ajuns, de urgența, la spital. Din ce motiv a fost nevoita sa le ceara ajutorul medicilor. Indragita prezentatoare TV și-a ingrijorat toți fanii cu o fotografie publicata pe InstaStory.

- Larisa Udila a ajuns de urgența pe patul de spital, asta pentru ca a avut dureri foarte mari de stomac și a fost nevoita sa mearga la doctor. Vedeta și-a ingrijorat fanii, asta dupa ce a postat pe rețelele de socializare personale cateva fotografii cu ea din spital. Iata cu ce probleme de sanatate se…

- Chiar daca a atins deja un nivel inalt in cariera și a devenit cunoscuta atat in țara noastra, cat și internațional, Iulia Vantur nu se oprește aici. Vedeta a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars ca iși dorește sa cante pe aceeași scena cu Ricky Martin, fiind unul dintre artiștii pe care…

- Bianca Rus a ajuns, de curand, de urgența la spital. A tras o sperietura sora cu moartea, atunci cand a cazut din picioare in propria ei casa. Motivul pentru care a ajuns pe mana medicilor este dezvaluit chiar de ea, in exclusivitate la Antena Stars.

- Gabriela Cristea a ajuns pe patul de spital. Prezentatoarea de la Mireasa - Capriciile Iubirii intampina probleme de sanatate și se pare ca a fost internata de urgența inca de la ora 5 dimineața. Soțul ei, Tavi Clonda, ii este alaturi in aceste momente grele.

- Daca pana acum a ocolit subiectul, de aceasta data Elena Ionescu a vorbit despre noua sa relație, asta dupa trei ani in care a stat singura. Mai mult decat atat, vedeta facut declarații și despre planurile de casatorie, in exclusiviate pentru Antena Stars. Ce a marturisit artista.