De ce n-ar trebui sa circule bucurestenii cu autobuzul, pe linia de tramvai: Altora le-a iesit, dar noi nu suntem pregatiti! Pui calatorii in pericol!

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca o solutie pentru fluidizarea traficului este ca linia de tramvai sa devina banda unica si pentru autobuze, in acst sens fiind depus in Parlament un amendament la Codul Rutier.

- Alocarea a 1,5 % din PIB pentru bugetul Capitalei este un drept al bucurestenilor si nu o pretentie neintemeiata, a afirmat joi primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. La propunerea primarului general, Gabriela Firea, consilierii generali au aprobat, in sedinta de miercuri, proiectul de hotarare…

- Primarul Bucureștiului, Gabriela Firea, a anunțat ca va cere modificarea Codului Rutier, pentru ca autobuzele sa poata circula pe linia de tramvai. „Traficul se intensifica, cu 20-25%, nu doar din cauza bucurestenilor. Se face si aprovizionarea pentru zilele libere. In Bucuresti vin si cetateni din…

- Ultimele pregatiri de dinaintea deschiderii Targului de Craciun din București au loc in aceasta seara, in Piața Constituției. Maine, 28 noiembrie, in ziua in care se va deschide targul, se vor aprinde și luminițele in Capitala. Bucureștenii vor putea intra inca de maine in atmosfera sarbatorilor de…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a avertizat inca de saptamana trecuta Primaria Capitalei sa fie fie pregatita pentru eventualitatea falimentului, dar primarul Gabriela Firea a asigurat ca furnizarea agentului termic nu va fi oprita, deoarece este vorba de infrastructura critica. Falimentul RADET…

- "Rugamintea mea este (...) aceea de a ne sustine sa se adopte in Parlamentul Romaniei reglementarea potrivit careia linia de tramvai sa devina banda unica a Capitalei, in sensul in care autobuzele sa poata sa circule legal pe linia de tramvai. Acest proces de fluidizare a traficului este folosit…

- Inspectorii de la Protectia Consumatorilor au propus inchiderea temporara, pe o perioada de pana la 6 luni, a doua magazine din reteaua Carrefour, informeaza Agerpres. ANPC a gasit produse expirate, pește stricat, mancare gatita pastrata in condiții necorespunzatoare și alte nereguli. Cele doua magazine…

- Proiectul vinietei pentru Bucuresti va fi, cel mai probabil, adoptat joi in forma propusa de Gabriela Firea, judecand dupa intentia de vot a consilierilor generali ai Capitalei. Iar asta ar inseamna ca - de la 1 ianuarie 2020 - mai bine de jumatate dintre bucurestenii care au masini ar putea fi nevoiti…