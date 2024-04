Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a vorbit despre simpatiile și antipatiile sale dintre candidații la posturile de primari din București, intr-o apariție la un post de televiziune. El a spus și ce crede ca se poate intampla daca Piedone și-ar retrage candidatura. „Sigur ca am o simpatie personala pentru Piedone. Nu doar…

- Intrebat daca ne indreptam spre o candidatura a sa sustinuta de PSD si PNL la Primaria Capitalei, Burduja a raspuns: “Important este sa existe o schimbare la nivelul Primariei Generale. Eu n-am vanat niciodata functii, nici nu m-am dat inapoi de la batalii. (…) E clar ca Bucurestiul nu mai poate continua…

- PNL București a comandat un sondaj in luna ianuarie 2024 pentru a evalua preferințele și opțiunile cetațenilor din Capitala in vederea alegerilor viitoare. In funcție de tipul de alegeri, 21-23% dintre cei sondați, care merg la vot și au o opțiune, indica Partidul Național Liberal drept alegerea lor.…

- ”La data de 30 ianuarie 2024, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 7 Politie au retinut un barbat, in varsta de 55 de ani, fata de care sunt efectuate cercetari intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente. In fapt, la data mentionata,…

- Incident grav in București. Peste 20 de tramvaie au fost blocate, dupa ce o șina s-a rupt, iar circulația a fost intrerupta. Problemele au inceput inca de la primele ore ale dimineții, intr-o zona aglomerata din Capitala. Iata ce linii sunt afectate și ce trebuie sa știe calatorii.

- Politia Locala a Municipiului Bucuresti informeaza, sambata, ca pana la ora 14,00 au fost raportate 21 de automobile avariate de copaci cazuti in urma ninsorii abundente din Capitala, potrivit agerpres.ro. In total, in Bucuresti au cazut 42 de arbori. Potrivit sursei citate, in intervalul orar 10,00…

- Dupa ce le-a aprobat manifestatia, Primaria Capitalei a anuntat si programul protestului fermierilor si transportatorilor. Va avea loc duminica, 21 ianuarie 2024, in intervalul 09.30-22.00. Astfel, intre orele 6:00-6:30, va avea loc adunarea mijloacelor auto (maxim 100 tractoare si 100 capete tractor…

- Ninge viscolit in Capitala, iar stratul de zapada masoara aproape 15 centimetri. Cu toate acestea, in București nu sunt drumuri blocate, a declarat prefectul Capitalei Rareș Hopinca intr-o intervenție la Digi24. Oficialul susține ca dupa ce ninsoarea se va opri, utilajele de deszapezire vor interveni…