- Calatorii vor putea circula in București cu noile troleibuze Solaris Trollino 12M cu autonomie, incepand de sambata, 17.02.2024, pe linia 93, care face legatura intre Drumul Taberei (de la capatul de linie „Valea Argeșului”) și Gara de Nord.

- Linia 5 de tramvai va functiona pe un traseu modificat, incepand de luni, iar transportul calatorilor din zonele unde nu vor mai circula tramvaiele va fi asigurat de linia naveta de autobuz 605. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov (TPBI) informeaza ca a…

- De luni, 19 februarie, traseul tramvaiului 5 va intra in reabilitare. De aceea, acesta va circula pe un traseu modificat, iar in zonele in care nu va mai circula tramvaiul 5, pasagerii vor fi preluați de linia de naveta 605.

- Un tramvai a deraiat, luni dupa-amiaza, pe Calea Rahovei din Bucuresti, circulatia liniilor 23 si 32 fiind blocata din aceasta cauza. Calatorii sunt preluati de linia naveta 632.Potrivit informatiilor postate pe reteaua X de STB SA, liniile 23 si 32 sunt blocate pe Calea Rahovei, in statia Piata…

- O ambulanta si doua autovehicule au fost implicate, marti, intr-un accident grav, in Capitala.In urma impactului, ambulanta s-a rasturnat pe linia de tramvai. In urma accidentului, au rezultat doua victime. Acestea au fost transportate la spital pentru ajutor si investigatii medicale.La ora transmiterii…

- Automotoarele indrumate din stația București Nord au preluat calatorii de la garnitura R 9304 din stația Zavestreni și se indreapta spre capitala. De asemenea, acestea au preluat și calatorii din trenul IR 72 staționat in Vadu Lat, care au dorit sa iși co

- In mod excepțional, in acest an, Primaria București a alocat un buget mai mare pentru iluminarea festiva, dorind sa transforme orașul intr-un veritabil paradis al luminilor.Anul acesta Primaria Capitalei a alocat 5 milioane de lei pentru iluminatul festiv pe principalele bulevarde, un buget mai generos…