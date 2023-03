Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai mari inchisori din lume s-a deschis in „capitala mondiala a crimei”. Primii 2.000 de deținuți au fost transferați in acest penitenciar-mamut din El Salvador, America Centrala.

- Adana a ajuns un oraș al oamenilor fara adapost dupa devastatorul cutremur de luni. Oamenii ale caror case s-au prabușit au ramas in strada fara pantofi și haine groase, in condițiile in care meteorologii anunța ca temperaturile vor scadea pana la limita inghețului in aceste zile.

- De opt ani, de cand ii pastorește pe credincioșii ortodocși din Banat, mitropolitul Ioan Selejan obișnuiește ca de sarbatori sa fie inconjurat de sarmani. Nu a fost altfel nici astazi, de ziua numelui sau, cand mitropolitul Ioan Selejan a luat masa cu oamenii strazii.

Un tanar de 25 de ani s-a aruncat, miercuri seara, de la etajul 25 al unul turn din București. Potrivit unor surse judiciare, acvesta a luat singur masa la un restaurant din cadrul complexului Ana Tower, apoi a ieșit pe terasa și nu s-a mai intors.

- Vali Cucu, gradinarul din Neamț devenit celebru, deoarece cultiva soiuri vechi de legume romanești, a murit. Printre legumele salvate de el de la dispariție se numara roșiile uriașe romanești, atat de apreciate de romani. Vali Cucu a devenit cunoscut datorita pasiunii sale pentru conservarea soiurilor…

- Reprezentanții Hotelului de Gheața spun ca au probleme la ridicarea acestuia. Au parte de materie prima din lacul inghețat, insa zapada se lasa așteptata la cota 2000. Mai mult, anul acesta au fost inregistrate fluctuații mari de temperaturi așa cum nu au mai fost inregistrate pana acum: de la minus…

- Electric Castle anunța primii 30 de artiști confirmați pentru ediția a 9-a, cu The Chemical Brothers, Iggy Pop și George Ezra ca primi headlineri. Alaturi de ei sunt Sigur Ros, Tash Sultana, Peggy Gou, REZZ, Pendulum și multe alte nume.