- Premierul vietnamez Pham Minh Chinh s-a intalnit, luni, cu premierul Marcel Ciolacu si va avea o intrevedere și cu presedintele Klaus Iohannis. Urmeaza sa fie semnate mai multe documente puse in cadru de un memorandum de cooperare economica si culturala, potrivit anunțurilor facute de Guvern și de Administrația…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre functia de presedinte al Consiliului European și susține ca „este o sansa reala pentru Romania”, iar șeful statului ar putea prelua aceasta funcție in luna mai. Intrebat, joi, de jurnaliști, daca Iohannis are vreo șansa…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in sedinta de Guvern, ca a promis ca va face din reforma aparatului bugetar una dintre prioritatile acestui mandat si este cea mai ambitioasa reforma a aparatului bugetar din ultimii 30 de ani, el precizand ca procesul de reorganizare a ministerelor si institutiilor…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a enervat, vineri, chiar la inceputul ședinței de Guvern, deoarece miniștrii vorbeau intre ei și nu erau atenți. ”Aș vrea sa incep și eu ședința de guvern, daca se poate, daca nu va suparați. Daca va deranjez, plec eu”, a spus Marcel Ciolacu, vizibil iritat. Marcel Ciolacu…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului de Externe o discuție cu președintele Klaus Iohannis, pentru rechemarea in țara a ambasadorului din Statele Unite, Andrei Muraru. Muraru, fost consilier al lui Iohannis, a declarat, in timpul vizitei lui Ciolacu in SUA, ca a fost exclus de la intalnirile…

- Marcel Ciolacu a declarat la Europa FM ca și-ar fi dorit sa fie Harry Potter și sa aiba bagheta și sa modifice totul intr-o noapte, dar din pacate nu este posibil. Guvernul amana majorarea salariilor cu cel puțin un an, astfel romanii vor mai avea de așteptat. Premierul Marcel Ciolacu a declarat,…

- Premierul Marcel Ciolacu vrea modificarea Programului Rabla. „Nu poți sa dai voucher la o mașina de 200.000 euro. Nu poți primi voucher pentru o mașina atat de scumpa”, a spus Ciolacu, care dorește scaderea pragului pentru adresabilitate pana intr-o anumita suma, valoare care inca nu a fost stabilita.…

- Milioane de romani vor ramane, anul viitor, fara ajutorul de la stat. Premierul Marcel Ciolacu a anuntat motivul pentru care se va intampla acest lucru. In 2023, majoritatea pensionarilor din Romania a fost vizata de un sprijin important din partea statului. Alaturi de majorarea punctului de pensie…