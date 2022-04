De ce îți țiuie urechea și ce înseamnă, de fapt, acest zgomot De ce iți țiuie urechea și ce inseamna, de fapt, acest zgomot. Ți s-a intamplat macar odata sa iți țiuie urechea? Iata ce inseamna, de fapt, acest zgomot și care este cauza. In termeni medicali, țiuitul urechilor poarta denumirea de tinitus și reprezinta o serie de zgomote, care pot varia și pot fi asemanate cu fluieraturi, zumzete, zanganituri sau clicuri. De ce iți țiuie urechea și ce inseamna, de fapt, acest zgomot In ceea ce privește motivul țiuitului urechilor, acesta poate sa reflecte tulburari de somn, de concentrare, depresie, dar și anxietate. De asemenea, daca aveți o infecție la nivelul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

