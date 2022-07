Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Educatie din SUA anuleaza datorii studentesti in valoare de circa 6 miliarde de dolari, ale unor 200.000 de imprumutati, care intentasera un proces colectiv impotriva guvernului, afirmand ca au ramas cu datorii federale de pe urma unor scoli care i-au indus in eroare, transmite…

- Bayerische Motoren Werke (BMW) a anuntat joi ca a demarat in mod oficial productia la noua sa fabrica din China, o investitie de 15 miliarde de yuani (2,24 miliarde de dolari), in vederea accelerarii productiei de vehicule electrice (EV), transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- S-a aflat care este motivul pentru care „Orașul fantoma” in care s-au investit miliarde de dolari este total parasit. Forest City, un cartier de lux din sudul Malaeziei, una dintre cele mai controversate investiții din istoria țarii, a devenit un oraș gol. Care este motivul pentru care lumea nu se inghesuie…

- Sanctiunile occidentale fara precedent au inghetat aproximativ jumatate din rezervele de aur si de valuta ale Rusiei, care se ridicau la aproape 640 de miliarde de dolari inainte ca Moscova sa-si inceapa campania militara in Ucraina pe 24 februarie. Banca Rusiei a spus ca acest precedent, impreuna cu…

- Arhipelagul Vanuatu a declarat de curand stare de urgenta climatica si a anuntat un plan de 1,2 miliarde de dolari pentru a atenua consecintele schimbarilor climatice. Acolo locuiesc peste 300 de mii de oameni, care au de-a face frecvent cu cicloane puternice sau seceta accentuata. Climatologii romani…

- Razboi in Ucraina, ziua 88. In timp ce președintele Biden a semnat sambata un nou pachet de ajutor militar și umanitar pentru Ucraina de 40 de miliarde, Rusia și-a continuat ofensiva militara in Ucraina.

- Antreprenorul Elon Musk a declarat ca achiziția Twitter, in valoare de 44 de miliarde de dolari, nu va avansa pana cand nu ii va fi mai clar cate conturi sunt false, scrie CNBC. Twitter a estimat, intr-un document depus la inceputul acestei luni, ca mai puțin de 5% din utilizatorii sai activi zilnici…

- Un senator republican a blocat, joi, in Senat, adoptarea urgenta a proiectului de lege pentru acordarea ajutorului de 40 de miliarde de dolari Ucrainei, proiect care fusese votat anterior in Camera Reprezentanților, relateaza CNN. Pentru ca proiectul de lege sa fie supus la vot și in Senat era nevoie…