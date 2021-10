Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Statelor Unite ale Americii, Bill Clinton, in varsta de 75 de ani, a fost internat in spital, intr-o secție de terapie intensiva. Clinton primește tratament pentru o infectie identificata in sange. Problema medicala nu are legatura cu Covid, potrivit informațiilor furnizate de purtatorul…

- L-a jucat pe faimosul James Bond timp de cincisprezece ani și și-a luat ramas bun (plangand) la sfarșitul filmarilor No time to die. De atunci, Daniel Craig nu a fost zgarcit in confidențe, mai ales in timpul participarii sale la podcastul Lunch with Bruce de la radioul american SiriusXM. Actorul...…

- Daniel Craig spune ca prefera sa mearga in baruri gay pentru a evita „barbații agresivi din barurile hetero”. „Merg in baruri gay de cand ma stiu”, povestește actorul in varsta de 53 de ani in cadrul podcastului Lunch with Bruce, de pe SiriusXM. „Unul dintre motive: pentru ca nu sunt atatea batai…

- Ella Craig, in varsta de 29 de ani, este fiica celebrului actor din seria de filme James Bond: Agentul 007, Daniel Craig. Mulți nu știau faptul ca acesta are o fiica, insa cei doi au suprins placut publicul prin apariția pe covorul roșu la premiera filmului „No Time to Die” de la Londra. Instagram Ella…

- Daniel Craig a primit gradul lui James Bond in Marina britanica. Actorul britanic, care a interpretat rolul lui James Bond in ultimii 15 ani, deține acum gradul pe care il are spionul din carțile lui Ian Fleming in Marina Marii Britanii: commander (comandor), deși cu titlu onorific. Anunțul vine cu…

- Actorul Daniel Craig, 53 de ani, a fost numit comandant onorific al Royal Navy, Marina britanica. Același grad il are si personajul pe care l-a intruchipat, James Bond, a anuntat joi, 23 septembrie, Ministerul Apararii, citat de News.ro. Oferirea distincție a fost anuntata cu o saptamana inainte de…

- Actorul Daniel Craig a fost numit comandant onorific al Royal Navy (Marina Regala britanica), obtinand acelasi grad ca personajul sau de pe ecran, James Bond, a anuntat joi Ministerul britanic al Apararii, relateaza AFP. Anuntul a fost facut cu o saptamana inainte de lansarea in Marea Britanie…

- Paisprezece italieni au fost identificati drept descendenti in viata ai lui Leonardo da Vinci. Cel puțin asta reiese dintr-un studiu asupra arborelui genealogic al geniului Renasterii, informeaza NBC. Cercetatorii au urmarit genealogia lui da Vinci pe aproximativ 700 de ani si 21 de generatii, din 1331…