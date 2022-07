De ce fac curat japonezii la Roma… O disputa aproape mioritica – de ce sa nu recunoaștem, noi suntem buni la asta… – e in desfașurare la Roma. Daca e disputa, avem, clar, doua tabere. Una dintre ele afirma ca, vazand mizeria care e in Roma și, cu precadere pe Ponte Sisto, podul care leaga centrul istoric al Romei de Piazza Trilussa, un grup de turiști japonezi s-a apucat de curațenie. Cu maturi, cu lopeți, cu tomberoane. Sa curețe, adica, dupa alți turiști. Caci, da, fiind un oraș unde turiștii vin garla, Roma se confrunta, și-nca de mulți ani, cu o lipsa crasa de curațenie pe strazi. Tabara care afirma ca s-a ajuns in așa hal… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

