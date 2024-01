Piețele bursiere au avut un inceput de an accidentat, in special in Europa, ceea ce a dus la oprirea brusca a raliului de la sfarșitul lui 2023. Investitorii care au sperat ca portofoliile lor vor relua in 2024 de unde au ramas ar trebui sa nu fie atat de optimiști. O retragere a fost intotdeauna […] The post De ce este prea devreme pentru investitori sa declare victoria asupra inflației first appeared on Ziarul National .