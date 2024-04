Investitorii s-au înșelat: dobânzile mai mari revin să bântuie piețele Investitorii și analiștii au fost forțați sa iși rupa previziunile reducerilor radicale ale ratelor dobanzilor in acest an, deoarece creșterea prețurilor la petrol și metale se adauga presiunilor inflaționiste, iar costurile de imprumut vor trebui sa ramana „mai mari pentru mai mult timp”. Dupa ce inflația din SUA a depașit saptamana trecuta previziunile pentru a […] The post Investitorii s-au inșelat: dobanzile mai mari revin sa bantuie piețele first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

