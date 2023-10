Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a avut un schimb de opinii cu Statele Unite si Uniunea Europeana privind situatia din Nagorno-Karabah inaintea ofensivei ultrarapide a Azerbaidjanului in teritoriul respectiv, a declarat miercuri purtatoarea de cuvant a ministerului de externe de la Moscova, Maria Zaharova, citata de Reuters ,…

- Caucazul, pe un butoi cu pulbere! Rusia amenința Armenia: 'Fac din tara lor un ostatic al jocurilor politice ale Occidentului!'Rusia i-a transmis luni premierului armean Nikol Pasinian ca el insusi este de vina pentru victoria Azerbaidjanului asupra Nagorno-Karabah pentru ca a insistat mai degraba sa…

- Rusia a anuntat ca luptatorii armeni din regiunea separatista Nagorno-Karabah au inceput sa predea armele, in timp ce o parte din ajutorul umanitar a ajuns la cei 120.000 de armeni de acolo, care spun ca lumea i-a abandonat dupa ce Azerbaidjanul le-a invins trupele, relateaza Reuters, conform news.ro.Armenii…

- Mii de armeni din Nagorno-Karabah s-au adunat miercuri, 20 septembrie, la aeroportul unde se afla soldati rusi de mentinere a pacii, dupa ce fortele separatiste din enclava au acceptat un acord de incetare a focului prin care se vor preda Azerbaidjanului, relateaza Reuters și News.ro . Separatistii…

- Azerbaidjanul a declarat miercuri ca operatiunea sa militara din Nagorno-Karabah continua cu succes, dupa ce SUA i-au cerut sa opreasca ostilitatile, iar Moscova a indemnat ambele parti sa opreasca varsarea de sange in aceasta regiune disputata, potrivit Reuters. Intr-o discutie telefonica purtata…

- Turcia, aliat al Azerbaidjanului, a calificat marti drept „legitime” preocuparile care au dus la operatiunea militara azera in curs in Nagorno-Karabah, cerand in acelasi timp autoritatilor de la Baku si Erevan sa revina la masa negocierilor, relateaza AFP. „Azerbaidjanul a fost constrans sa ia masurile…

- Kremlinul a respins marti acuzatia prim-ministrului armean conform careia Rusia a esuat sa apere Armenia in conflictul acesteia cu Azerbaidjanul vecin si ca s-ar retrage din intreg Caucazul de Sud, informeaza Reuters si AFP.Intr-un interviu acordat cotidianului italian La Repubblica si care a fost…

- Prim-ministrul Armeniei a declarat ca politica țarii sale de a se baza exclusiv pe Rusia pentru a-i garanta securitatea a fost o greșeala strategica, deoarece Moscova nu a fost capabila sa ofere rezultate și este in curs de a-și reduce rolul in regiune.Intr-un interviu acordat ziarului italian La…