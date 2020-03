Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali din Zlatna au aprobat indicatorii tehnico-economici si devizul general actualizat pentru investitia ”Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Zlatna”, faza DALI/SF. Potrivit primarului Silviu Ponoran, actualizarea a fst necesara deoarece proiectul a fost aprobat inca din 2018 dar…

- Cluj-Napoca a gazduit in perioada 5-7 martie o serie de evenimente dedicate inovarii, startup-urilor și in ansamblu, viitorului comunitații internaționale europene. In acest cadru a fost prezent la Cluj Comisarul European pentru Inovare, cercetare, cultura, educație și tineret, doamna Mariya Gabriel…

- (update 15.10) Dupa multe discuții an contradictoriu și replici acide intre consilieri, dar și acuzații la adresa primarului general Ion Ceban, consilierii municipal au aprobat cu 26 de voturi proiectul care prevede ca Planul urbanistic al Chișinaului va fi actualizat de catre o asociație de la București…

- Potrivit specialiștilor din domeniu, industria româneasca se afla la momentul unor decizii strategice si trebuie sa faca pasul spre robotizare si digitalizare – spre Factory 4.0, în ton cu schimbarile majore la nivel international. „Economia mondiala face deja pasul…

- Ziarul Unirea Instalarea tinerilor fermieri 2020: De cand incepe depunerea proiectelor și care este sprijinul maxim Instalarea tinerilor fermieri 2020: De cand incepe depunerea proiectelor și care este sprijinul maxim Submasura 6.1, instalarea tinerilor fermieri, va avea și in 2020 o noua sesiune de…

- Avem printre cele mai sigure orașe din lume, iar Clujul și Brașovul sunt cotate mai bine și decat Copenhaga. Bucureștiul se afla pe locul 5 in Romania, dar ocupa poziția 63 la nivel internațional, arata un studiu facut de Numbeo, o baza mondiala de date statistice. In topul celor mai sigure orașe din…

- Miliardarul japonez Yusaku Maezawa, care se pregatește sa devina primul calator privat in spațiu, cauta o prietena pentru calatoria in jurul Lunii. In acest context, acesta a publicat un anunt matrimonial, informeaza Japan Times, citeaza digi24.ro.

- Județul Brașov se afla printre cele mai bogate județe, din punct de vedere al PIB-ului pe cap de locuitor, arata datele publicate de Comisia Naționala de Prognoza. Cele mai prospere județe ale țarii, prin prisma Produsului Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor, sunt municipiul București, Clujul, Timișul,…