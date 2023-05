De ce e bine să mănânci lobodă şi cum să o consumi Loboda are cantitati impresionante de vitamina C. Este de trei ori mai bogata in aceasta vitamina decat spanacul si de doua ori mai bogata ca lamaia. Loboda se culege cat este inca foarte frageda, de la inceputul lunii aprilie și pana la finalul lunii mai. Loboda este una dintre cele mai indragite plante de primavara, alaturi de urzici si leurda. Fierturile de loboda erau folosite adesea la sate pentru durerile de stomac, pentru diaree, pentru guturai și raceala, pentru bolile plamanilor, dar și extern pentru tratarea unor eczeme. Loboda contine mult fier, calciu, vitamina B2 si vitamina K, magneziu,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

