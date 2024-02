Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat, sambata, in emisiunea Insider Politic de la Prima TV, daca fermierii primesc o subventie prea mica, Mihai Tudose a explicat care sunt motivele protestelor. ”Termenul asta, prea mic, prea mare, necontextualizat, nu face sens. Fermierii din Europa sunt revoltati datorita unei impuneri de mediu…

- Probabil știi deja ca nu este indicat sa bei cafea inainte de a te pune sa dormi, deoarece cofeina are mai multe efecte negative asupra somnului. Știi insa care este ora limita pentru aceasta bautura? Raspunsul ar putea sa te surprinda. Ce detalii trebuie sa ai in vedere. Și tu bei cafea des in timpul…

- Anamaria Prodan a avut o prima reacție dupa ce astazi Corina Caciuc, partenera lui Laurențiu Reghecampf, a lipsit de la procesul pe care i l-a intentat pentru denigrare. Pentru Spynews, impresara a declarat ca avocata lui Caciuc nu a avut nicio dovada care sa motiveze absența acesteia. Astazi, la Judecatoria…

- Oboseala poate crea o stare neplacuta și nu se poate funcționa la capacitate maxima. Persoanele care iși doresc sa faca cumparaturi in aceste momente risca sa ia decizii impulsive și sa nu faca alegerile corecte pentru ele.

- Nu este nimic mai neplacut decat sa pornești sistemul de incalzire al locuinței și sa stai in continuare in frig, mai ales cand costurile la energie sunt din ce in ce mai ridicate. Specialiștii in domeniu au explicat care sunt posibilele motive pentru care are loc acest fenomen. Detaliile de care sa…

- Instalația sanitara este reprezentata de conductele și țevile utilizate pentru circuitele de apa casa, cat și de modalitațile de incalzire și canalizare. Se poate gasi in bucatarie, in baie, spalatorie sau alte locuri din casa. Alegerea acesteia trebuie s

- O adolescenta de 14 ani a deschis focul joi intr o scoala din Briansk, un oras din sud vestul Rusiei, ucigand o colega inainte de a se sinucide, au anuntat anchetatorii intr un comunicat, informeaza AFP si Reuters.O fata de 14 ani a venit la scoala cu o pusca si a tras asupra colegilor de clasa, ucigand…

- Dupa valul de revolta care a inundat spațiul public, urmare a proiectului de Cod al amenajarii teritoriului, urbanismului și construcțiilor depus la Parlament de ministrul liberal al Dezvoltarii, tensiunea politica din coaliție a crescut exponențial. Asta pentru ca, dincolo de impactul dezastrului…