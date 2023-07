De ce coafezele și cosmeticienele au risc mai mare de cancer ovarian Un recent studiu (Mediul profesional și riscul de cancer ovarian), realizat in Canada, sugereaza ca unele meserii ca și expunerile profesionale la unii agenți specifici pot fi asociate cu un risc crescut de cancer ovarian. Este vorba despre coafeze, cosmeticiene sau contabile care sunt mai expuse acestui risc. In plus, femeile care lucreaza ca vanzatoare, in domeniul confecțiilor sau construcții pot fi afectate de aceasta boala din cauza gradului ridicat de expunere cumulativa la agenți chimici, subliniaza Futura sante. A lucra cel puțin 10 ani in construcții, intr-un salon, cosmeticiana sau coafeza, … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

