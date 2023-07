Stiri pe aceeasi tema

- Spaniolii continua sa mearga la urne duminica in cadrul alegerilor generale care ofera posibilitatea de a alege intre doua viziuni puternic contrastante: stanga și dreapta. Prim-ministru din 2018, Pedro Sanchez a facut apel ca oamenii sa mearga la vot, scrie BBC, conform Mediafax.Liderul socialist…

- Patriotismul economic a lui Marcel Ciolacu incepe cu majorarea taxelor si impozitelor pentru bietele firme romanesti. Din marirea salariului minim pe economie la 3300 de lei si a salariilor din constructii la 4500 de lei guvernul va incasa peste 7 miliarde de lei. Acesta suma imensa se va regasi in…

- Victoria Stoiciu, consilier de stat al premierului Romaniei, combate un „mit”, acela in care „dreapta e cea care agonisește și stanga e cea care risipește”. Stoiciu susține insa ca datele arata ca fix contrariul. Consilierul premierului prezinta in acest sens veniturile totale ale bugetului incepand…

- ANPC a controlat peste 1.000 de operatori economici in prima luna a Comandamentului Litoral 2023 si a dat amenzi de peste 6,5 milioane de lei. De asemenea, au fost inchise temporar aproape 100 de unitati, pana la remedierea deficientelor constatate. Nereguli in satul de vacanța Mamaia „Inca 22 de operatori…

- Un enoriaș din județul Suceava ii cere sfatul arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, ca sa mute inelul de cununie de pe mana stanga pe cea dreapta. ”Vreau sa va intreb este pacat daca, dupa ce ai primit Taina Cununiei și, respectiv, inelul de logodna pe deget (spre exemplu la mana stanga),…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, prezent sambata la Congresul USR, a afirmat ca in Bucuresti lupta politica nu se poarta intre fortele de stanga si dreapta, ci intre dreapta si PSD."Noi suntem in aceeasi paradigma de 30 de ani. Nu este intre dreapta si stanga. Este intre dreapta si PSD.…

- Accidentul in care o ambulanța e lovita in plin de un autoturism, pe strada din Alba Iulia, a fost surprins de camerele de supraveghere din zona. O șoferița a intrat in ambulanța, relateaza portalul de știri locale Alba24.Pe imagini se poate observa cum șoferul unei ambulanțe intoarce peste linia dubla…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Marcel Bolos a precizat la Digi24, in contextul discutiilor pe care le va avea, marti la Bruxelles, cu reprezentantii Comisiei Europene, ca reformele trebuie realizate cu respectare cerintelor din PNRR, pentru a nu fi respinse de catre Comisia, iar Romania…