De ce ar trebui sa vizitezi Bali? Bali este una dintre cele mai populare destinații de calatorie din lume și pe buna dreptate, aceasta insula este cunoscuta sub numele de ”Insula Zeilor” si este unul dintre cele mai frumoase locuri de pe planeta. Inconjurat de marile azure și nisip de culoarea aurului, Bali, este un paradis al surferilor și al celor care iși doresc o vacanța de vis. Insula este situata in Indonezia, inconjurata de temple, peșteri, cascade și muzee, ceea ce o face locația perfecta daca va place istoria și cultura, legendele locale și tradițiile balineze sunt printre puținele lucruri de care te vei indragosti. Pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe al Canadei, Chrystia Freeland, a relatat miercuri ca a iesit dintr-o reuniune plenara a G20 pentru a protesta fata de participarea Rusiei in grupul celor mai mari economii ale lumii, transmite Reuters. „Reuniunile de saptamana aceasta de la Washington au ca subiect sprijinul pentru…

- Traditia spune ca in sambata dinainte de Duminica Floriilor credinciosii duc ramuri de salcie la mormintele celor dragi, care nu mai sunt printre noi.Cunoscuta ca si Sambata lui Lazar, in aceasta zi Biserica face pomenirea invierii lui Lazar de catre Domnul Iisus Hristos infaptuita in Betania, conform…

- Socotita una dintre cele mai mari vedete ale muzicii rusești dintotdeauna, Alla Pugaciova (72 de ani) a plecat cu soțul și cei doi copii cu o cursa privata, in primele zile ale instalarii razboiului in Ucraina. Cel mai mai probabil solista, una dintre cele mai respectabile artiste ale Rusiei din ultima…

- Presedintele rus Vladimir Putin urmeaza sa participe la summitul G20 prevazut la sfarsitul anului in Indonezia, a anuntat miercuri ambasadoarea Rusiei in aceasta tara din Asia de Sud-Est, Liudmila Vorobieva, care respinge indemnurile de excludere tarii sale din acest grup din cauza razboiului din Ucraina,…

- Robert Pattinson a facut multe sacrificii pentru a juca rolul principal in filmul „The Batman”. Actorul, in varsta de 35 de ani, s-a pregatit luni de zile pentru rolul pe care l-a avut. Chiar inainte de pandemie, Robert Pattinson a primit vestea ca va avea rolul lui Batman in cel mai nou film. Actorul…

- Unul din patru romani vrea sa investeasca in cryptomonede: Bitcoinul este cea mai cunoscuta Unul din patru romani vrea sa investeasca in cryptomonede: Bitcoinul este cea mai cunoscuta 4 din 10 romani dețin in acest an sau au deținut criptomonede. 96% dintre adulții romani conectați la internet au auzit…

- Republica Moldova a inregistrat in anul 2021 una dintre cele mai mari creșteri in „Indexul Democrației”, realizat de saptaminalul britanic The Economist. Astfel, țara noastra a urcat 11 poziții și se afla pe locul 69 in lume la egalitate cu Papua Noua Guinee, transmite Noi.md cu referire la mold-street.com.…

- Opera Nationala Romana din Iasi are programate saptamana aceasta patru evenimente, urmand ca prima reprezentatie a saptamanii, "Giselle", de Adolphe Adam, sa aiba loc astazi, 8 februarie, de la ora 18.30. Spectacolul de balet din aceasta seara va fi dirijat de Bogdan Chirosca. Reprezentatiile vor fi…