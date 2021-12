De ce aptitudini ai nevoie pentru anul 2022 Daca 2020 ne-a revoluționat modul de viața, 2021 ne-a reconfigurat stilul de munca pentru totdeauna. 2022 oare ce a pregatit pentru noi? Hard skills, soft skills, pe ce mizam anul urmator? La ce lucram și care o fi direcția de urmat pentru reușita in cariera? In timp ce suntem impinși de la spate sa ne punem la punct cu noile tehnologii, cu aplicații de comunicare și editare de tot felul... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta saptamana, la Senat a fost depusa o propunere legislativa conform careia asiguratorii RCA vor fi obligati sa nu depaseasca tarifele de referinta ale Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF). Propunerea legislativa numarul B536/2021 pentru completarea si modificarea Legii nr.132 din 31.05.2017…

- Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 18 noiembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 3.076 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2 The post Bilanț coronavirus – 18 noiembrie – Autoritațile anunța noile statistici – Cate infectari s-au inregistrat in…

- Luna noiembrie este denumita luna Sanatații Plamanilor, intrucat sunt trei zile care atrag atenția supra acestui aspect: Ziua Pneumoniei, a BPOC și Ziua Naționala fara Fumat. Astazi, in intreaga lume, este marcata Ziua Bolii Pulmonare Obstructive Cronice (BPOC), o afecțiune care provoaca milioane de…

- Zilele trecute, patinoarul din Targu Secuiesc a gazduit o dubla intalnire din Campionatul Național de hochei pe gheața: ACS Hockey Club Fenestela 68 – Corona Brașov Wolves 3-4, luni, 15 noiembrie și 2-4, marți, 16 noiembrie (FOTO). In aceste zile, la patinoarul din Gheorgheni se joaca „dubla" dintre…

- O ursoaica cu doi pui a fost prinsa in orașul Sovata și transportata de catre echipa de intervenție impotriva urșilor duminica, in 14 noiembrie, in jurul orei 20. Dupa o lunga perioada de observație de catre echipa de intervenție, ursoaica cu puii sai a intrat in capcana dupa ce specialiștii impreuna…

- Etapa a doua a Ligii I de baschet masculin s-a incheiat luni, 15 noiembrie, cu jocul din Sala Sporturilor din Tg.Mureș, unde echipa locala CSM Tg.Mureș a dispus cu un scor categoric, 145-40, de Eagles București. Runda a debutat sambata, 13 noiembrie, cu meciurile: Știința București – Politehnica Iași…

- Postul Craciunului, unul dintre cele patru mari posturi randuite de Biserica Ortodoxa Romana, va fi in acest an in perioada 15 noiembrie – 24 decembrie. In cele 40 de zile ale postului de Craciun, enoriașii nu trebuie sa consume, carne, branza și oua, in timp ce in zilele de luni, miercuri și vineri…

- „Au trecut 72 de ore de la festivalul nesimțirii, alias congresul PNL de la Romexpo, in care 5000 de inși s-au adunat sa-și aleaga noul Papa, in plina pandemie, vrind parca sa se asigure ca virusul va fi impraștiat in toate județele țarii. Nimic nou sub soare: in secolul 14, un alt Papa chema credincioșii…