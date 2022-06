Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, va participa doar de la distanta la evenimentele la care era invitat in Germania si Romania, deoarece a fost diagnosticat cu zona zoster, a anuntat, joi, un oficial al Aliantei Nord-Atlantice, transmite Reuters. ”Secretarul general va desfasura vizita sa planificata in Germania (si Romania) de la distanta si nu in persoana. El a fost diagnosticat cu zona zoster, ceea ce se poate intampla dupa COVID-19, si lucreaza de acasa”, a declarat pentru Reuters reprezentantul NATO. Diagnosticul vine, dupa ce Stoltenberg a fost testat pozitiv la COVID-19 la jumatatea…