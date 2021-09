Stiri pe aceeasi tema

- Sefa firmei pirotehnice inculpata in Dosarul Colectiv, Daniela Nita, 44 de ani, a fost gasita moarta pe data de 16 august. Avocatul acesteia a declarat, miercuri, la Curtea de Apel Bucuresti, unde a fost reluat procesul, ca femeia a murit in urma unui infarct.

