Ministrul ungar al Justitiei, Judit Varga, a convocat o sedinta extraordinara a Comitetului pentru libertatea digitala, privind „abuzurile sistemice” ale companiilor tehnologice. Judit Varga a scris, luni, pe pagina sa de Facebook, ca “interzicerea umbrelor” sau ” in shadow” inseamna ca furnizorii paginilor de socializare restrictioneaza in secret, in scopuri politice, vizibilitatea si accesul unui profil de utilizator, astfel incat “noi sa nu aflam” despre aceasta masura. “Procedand astfel, companiile tehnologice incalca toate normele legale democratice de baza care stau la temelia culturii de…