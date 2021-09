Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza varstei inaintate, dar și a problemelor de sanatate, Oana și Viorel Lis au purtat discuții legate de ziua in care fostul primar va pleca din aceasta lume. Vedeta a marturisit la Antena Stars ca au vorbit despre cum locul unde va fi inmormantat.

- Mare nunta mare astazi in familia Antena Stars, asta deoarece Ramona Ilie, prezentatoarea de la Star News se marita. Evenimentul are loc chiar in aceste momente, iar Spynews.ro va prezinta imagini in timp real de la fața locului.

- Daniela Gyorfi, in varsta de 52 de ani și George Talformeaza un cuplu din 2006. Au impreuna o fetița, pe Maria și au fost de maimulte ori la un pas de desparțire. Artista a scos la iveala, amanunte neștiutedin familia ei.Invitați la Xtra Night Show, cantareața de muzica depetrecere și soțul ei, care…

- Michelle Nedelcu și soțul ei, Laurențiu Nedelcu, au trei copii și au cladit impreuna o casa, ceea ce a pus presiune asupra casniciei lor. Deși acum se pot lauda cu o casa care seamana cu un palat, procesul prin care au trecut pentru a-și vedea visul cu ochii nu a fost deloc ușor. Intr-un interviu pentru…

- Oana Roman a facut primele declarații despre cearta care ar fi avut loc intre ea și Vica Blochina. Vedeta de la Antena Stars le-a spus adevarul fanilor, ca o reacție la spusele blondinei, cea din urma declarand recent, la Xtra Night Show, ca a fost dezamagita de fiica lui Petre Roman. Iata confesiunea…

- Madalina Apostol a fost ceruta pentru a treia oara de soție de catre Nick Radoi in urma cu doar cateva luni. Vedeta a marturisit la Antena Stars de ce nu a avut loc nunta pana acum, dar și cand vrea sa fie evenimentul mult așteptat.

- Veste șocanta in lumea showbizului romanesc. Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan ar fi pe cale de a divorța. Soțul celebrei impresare ar fi confirmat separarea la Antena Stars. Anunțul a venit ca un adevarat șoc pentru toți cei din lumea mondena și nu numai. Fina cuplului, Andreea Lege, nu iși poate…