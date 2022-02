Stiri pe aceeasi tema

- Kim Kardashian a filmat un videoclip pentru VOGUE , in care a prezentat vila sa de lux. Casa in care locuiește vedeta internaționala este fabuloasa și are o gradina imensa, dar și un teren de basket. Fosta soție a lui Kanye West și-a vopsit cele trei mașini de lux astfel incat sa se potriveasca la culoare…

- Georgiana Lobonț se numara printre femeile care au trait o dezamagire atunci cand vine vorba despre cadourile de la parteneri, de-a lungul timpului. Cand vine vorba despre ocazii precum 1 Martie, Ziua indragostiților sau 8 Marte, unii barbați sunt mai inspirați decat alții. Georgiana Lobonț, dezamagita…

- Crima in comuna vasluiana Zorleni. O femeie de 35 de ani, mama a patru copii, a fost injunghiata in inima de fostul sot. Dupa ce a omorat-o, barbatul de 45 de ani a fugit dar a fost gasit de politisti care-l audiaza. Potrivit Ambulanței Vaslui, medicii au fost anunțați despre o femeie de 35 de […] Source

- Maria și Marius de la Mireasa, unul dintre cuplurile finaliste, au fost invitați in cadrul emisiunii Showbiz Report, unde au facut marturisiri in exclusivitate despre decizia lor de a nu se casatori in competiție, deși au depus actele. Iata motivul real.

- Alina Sorescu a fost foarte ocupata din punct de vedere profesional in aceasta perioada. Cantareața a muncit mult, a aparut in multe emisiuni de televiziune de Craciun. A lipsit insa tradiționala poza de Craciun alaturi de familie, alaturi de soțul Alexandru Ciucu și de fiicele lor. De o buna perioada…

- Carmen Tanase a trait o frumoasa poveste de dragoste cu soțul ei, insa puțini sunt cei care știu ca, in realitate, actrița nu a prea dorit sa se casatoreasca. In exclusivitate pentru Antena Stars, Carmen Tanase a dat carțile pe fața și a spus care este adevaratul motiv pentru care nu a dorit sa iși…

- Dupa ce copiii lui au fost implicați intr-o bataie sangeroasa in stațiunea Muntele Mic, Georgica Cornu a facut primele declarații cu privire la incident, pentru Antena Stars. Milionarul care i-a fost iubit Marinei Almașan susține ca fiica și baiatul lui au fost doar martori la incident, singurul ranit…

- Georgiana Lobonț este una dintre cele mai cunoscute și indragite artiste de la noi din țara. Cantareața a facut marturisiri in exclusivitate la Antena Stars despre cel mai frumos moment, așteptat de toți copiii. Ei bine, este vorba despre Moș Nicolae, care nu a intarziat sa apara anul acesta nici in…