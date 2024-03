Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a transmis, luni, date cu privire la situatia pacientilor suferind de obezitate, cu ocazia Zilei Mondiale de Lupta Impotriva Obezitatii. Potrivir specialistilor, in Romania, 2 din 100 de persoane se aflau in evidenta cu diagnosticul de obezitate in anul…

- ”Obezitatea este o conditie medicala caracterizata prin cresterea greutatii corporale pe seama tesutului adipos, definita printr-o valoare a indicelui de masa corporala mai mare sau egal cu 30 kg/m2 . Obezitatea are consecinte importante asupra calitatii vietii in general cu impact asupra incidentei,…

- In luna decembrie 2023, veniturile totale generate de Bulgaria din innoptarile in structurile de primire turistica au crescut cu 19,8% comparativ cu luna decembrie 2022, ajungand la 89,7 milioane leva, din care 62,2 milioane leva au venit de la rezidenti bulgari si 27,5 milioane de leva de la non-rezidenti,…

- Circa 13,6 milioane de sosiri ale turiștilor a inregistrat Romania in 2023, 85% dintre aceștia fiind co-naționali ai noștri și doar 15% fiind straini, arata un comunicat transmis luni de Institutul Național de Statistica.

- Romania a importat, in primele 11 luni din 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,995 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 2% mai mare (+39.800) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), transmite AGERPRES…

- Productia interna de energie primara a Romaniei a insumat 16,42 milioane tone echivalent petrol (tep), in primele 11 luni ale anului trecut, in scadere cu 81.800 tep (-0,5%) fata de perioada similar din 2022, iar importul a fost de 13,629 milioane tep, in scadere cu 851.200 tep (-5,9%), arata datele…

- In anul 2022, cei mai multi cetațeni UE care locuiesc in alte state membre ale uniunii au fost cetațenii romani (3,1 milioane sau 23,3% din totalul cetațenilor UE care locuiesc intr-o alta țara UE), urmat de cetațenii polonezi (1,5 milioane sau 11,6%), italieni (1,5 milioane sau 11,1%) și portughezi…

- Rata somajului in trimestrul III 2023 a fost de 5,4%, valoare egala cu cea ȋnregistrata in trimestrul II 2023, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In trimestrul III 2023, populatia activa a Romaniei era de 8,17 milioane persoane, din care 7,732 milioane persoane…