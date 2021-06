De azi, nunțile și botezurile se pot face cu 200 de invitați în interior, dacă sunt vaccinați, testați sau au avut Covid-19 Din data de 12 iunie, la nunți și botezuri pot participa maxim 200 de persoane in interior cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp de persoana. Condiția este ca participanții sa fi fost vaccinați sau sa prezinte un test negativ Covid-19, potrivit unei hotarari a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta. “Se permite organizarea […] The post De azi, nunțile și botezurile se pot face cu 200 de invitați in interior, daca sunt vaccinați, testați sau au avut Covid-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

