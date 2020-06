De azi, cei care vin din Italia şi Franţa nu mai sunt izolaţi ROMANIA – Persoanele care se intorc in țara din Italia și Franța nu vor mai intra in carantina ori izolare! Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a convocat Comitetul Național pentru Situații de Urgența care a adoptat hotararea nr. 31 prin care a fost actualizata lista statelor exceptate de la aplicarea masurilor de carantina, respectiv izolare la domiciliu. Aceasta excepție se aplica persoanelor asimptomatice care se intorc in Romania din statele aflate pe lista. Astfel, au fost adaugate inca cinci state: Finlanda, Italia, Estonia, Irlanda și teritoriul european al Franței (Franța metropolitana).… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care revin in țara din Italia, Estonia, Finlanda, Irlanda și Franța scapa de izolarea la domiciliu incepand de maine, 23 iunie. Cele cinci țari au fost adaugate in aceasta saptamana pe lista „verde”. Autoritațile romane au actualizat lista cu țarile pentru care se renunța la masura izolarii,…

- Oficial, a fost publicata lista actualizata a țarile din care putem sa ne intoarcem, incepand cu 22.06.2020, ora 00:00, in Romania fara obligativitatea carantinarii/izolarii.Aceste țari sunt: Italia, Franța, Irlanda, Estonia, Finlanda, Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Elveția, Germania, Grecia,…

- Reprezentantii Aeroportului din Craiova au cofirmat pentru GdS ca, incepand de vineri, 19 iunie, compania aeriana Wizz Air va relua zborurile din Banie. Este vorba despre singura ruta pe care se pot opera curse deocamdata: Koln – Craiova si retur. Primul zbor este programat vineri la 06.20, ora de plecare…

- Zilele trecute a avut loc o ședința a Comitetului Național pentru Situații de Urgența, desfașurata on-line, pentru aprobarea listei cu statele din care cetațenii care sosesc in Romania nu vor fi obligați sa intre in izolare. Incepand de astazi, 15 iunie, nu toți romanii veniți de peste hotare vor fi…

- Guvernul a decis ca se reia traficul aerian spre si dinspre Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Confederatia Elvetiana, Germania, Grecia, Islanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia si Ungaria. De asemenea, persoanele care vin din aceste tari nu mai sunt obligate…

- Lista oficiala a țarilor pentru care s-a eliminat carantina și izolarea la domiciliu, dupa 15 iunie Sambata a avut loc o ședința a Comitetului Național pentru Situații de Urgența, pentru aprobarea listei cu statele din care cetațenii care sosesc in Romania nu vor fi obligați sa intre in izolare. Zborurile…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a dat publicitații lista țarilor pentru care nu mai e necesara carantina sau izolarea la domiciliu. Masura este valabila din 15 iunie, de la ora 00.00. Conform hotararii, este vorba despre state europene: Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Confederația…

- Astazi, 13 iunie, a avut loc o ședința a Comitetului Național pentru Situații de Urgența, desfașurata on-line, pentru aprobarea listei cu statele din care cetațenii care sosesc in Romania nu vor fi obligați sa intre in izolare. Tarile exceptate in prima faza sunt Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru,…