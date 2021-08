Stiri pe aceeasi tema

- Anunț important pentru bucureșteni! De la 1 august, se scumpesc biletele pentru transporul public din Capitala. Iata cat vei scoate din buzunar pentru o calatorie prin oraș cu metroul sau cu autobuzul.

- Incepand de duminica, sistemul de transport public din București și județul Ilfov va fi integrat, adica nu vor exista diferențe de tarif și se va putea calatori cu un singur bilet cu toate mijloacele de transport, intr-un anumit interval de timp. Tot de la 1 august, prețul unei calatorii urca la 3 lei.…

- Majorarea tarifelor la transportul in comun din București era necesara, in contextul in care nu a mai fost facuta de 13 ani iar costul real ar fi de aproape noua lei, susține primarul Nicușor Dan. „Tariful de calatorie pe transportul public in Bucuresti nu a mai fost majorat din anul 2008, timp in care…

- Ministerul Transporturilor anunța ca de la 1 august, Metrorex și STB ofera bilete comune ofera acces pentru 90 minute in rețeaua supraterana, impreuna cu un acces la rețeaua de metrou. Cresc și prețurile biletelor: de la 1,3 lei la 3 lei la STB, de la 2,5 lei la 3 lei la Metrorex O calatorie…

- Pretul unei calatorii cu metroul sau cu transportul in comun de suprafata creste la 3 lei de la 1 august, iar un bilet comun STB/Metrorex va costa 5 lei. In prezent, pretul unei calatorii cu mijloacele STB este de 1,3 lei, iar pretul unei calatorii cu metroul este de 2,5 lei. Ministerul Transporturilor…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii anunta ca de la 1 august, Metrorex si STB isi armonizeaza oferta comerciala, ca un prim pas spre integrarea transportului in comun din Bucuresti si zona metropolitana.

- Metrorex informeaza ca, incepand cu data de 01.06.2021, parcarea de tip Park&Ride de la Terminalul Multimodal Straulești devine gratuita, pentru calatorii care au un abonament Metrorex valabil (inclusiv de 1 zi) si doresc sa parcheze autoturismul in interiorul acesteia. Facilitatea vine in sprijinul…

- In municipiul Constanta se lanseaza campania "Schimba PET ul cu biletul", o initiativa unica in Romania, prin care locuitorii si turistii vor putea circula cu mijloacele de transport in comun, platind la schimb cu PET uri si doze de aluminiu. Vineri, 21 mai 2021, locuitorii si turistii din Constanta…