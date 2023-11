De-ale Puterii: Povestea unui minister necăjit Cestiune complicata și Cultura asta, mare bataie de cap. Ne trebuie, e clar, dar o lasam mereu in coada listei atunci cand se taie tortul bugetar. Ne trebuie fiindca așa e frumos sa zicem, Cultura, Educația și Sanatatea sunt tripleta de aur a oricarui popor care dorește sa se construiasca pe sine intr-un mod onorabil. La noi, tripleta de aur are dintotdeauna parte de cel mai puțin respect din partea guvernanților. Cultura parca in mod special, fiind trimiși aici și cei mai puțini bani și cei mai discutabili administratori. 32 de miniștri in 33 de ani = discontinuitate cronica O remarca, recent,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

