De-ale Puterii: Bunicuțul Putin vrea mulți, foarte mulți nepoței La sesiunea plenara a Consiliului Popular Mondial al Rusiei, cuvanta – prin legatura video – apare un domn care seamana aproape perfect cu Vladimir Putin (mai puțin falcuțele și obrajorii rumeni de la trascau). El admite ca Rusia se confrunta cu probleme demografice catastrofale și ca statul nu poate acoperi la nesfarșit efectele acestei crize. „Multe dintre popoarele noastre pastreaza tradiția familiei, in care sunt crescuți patru, cinci sau mai mulți copii. Reamintim ca in familiile rusești bunicile și strabunicile noastre aveau atat 7, cat și 8 copii. Haideți sa pastram și sa reinviem aceste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

