- Ionel Parvu, 52 de ani, a jucat de peste o suta de ori in tricoul Stelei, echipa cu care a castigat de patru ori titlul de campion al Romaniei si a evoluat in Liga Campionilor. Acum e antrenor la copii și juniori, are propria școala de fotbal la Rașnov și face o analiza fotbalului romanesc. - Domnule…

- Silviu Lung (66 de ani), fostul mare portar al Craiovei și al Stelei, rememoreaza primii pași in fotbalul mare, facuți la echipa din Banie, explica de ce Steaua n-a avut nicio șansa in finala Cupei Campionilor cu AC Milan, comenteaza prezentul fotbalului craiovean și portarii de viitor ai naționalei.…

- SCM USV Timisoara a ratat locul 3 national saptamana trecuta, dar spera la trofeu la final de an prin Cupa Romaniei, trofeu pe care-l detinea de la inceputul anului. Azi, contra Stelei, banatenii au fost tradati din nou de o aparare parca mai subreda ca niciodata, dar au avut sansa de a castiga in final.…

- La Bacau, in Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”, gimnastele și-au stabilit ierarhiile la Campionatul Național Individual de Junioare III, II și I. Sabrina Maneca Voinea (CS Farul/ CSM Constanța), Alexia Vanoaga (CS Farul/ CSM Constanța), Anamaria Mihaescu (CSA Steaua), Daria Tanasa (CSM Onești) Aniela…

- Concordia Chiajna a suferit contra Stelei, in etapa a 14-a a Ligii 2, al șaptelea eșec in acest sezon, ramane cu 17 puncte și probabil diferența fața de ultimele poziții care duc in play-off se va mari pana la finalul rundei anunța prosport.ro. Momentan, echipa antrenata de Eugen Trica e la cinci…

- CSA Steaua s-a impus azi, in meciul de debut al etapei #14 din Liga 2, 1-0 cu Concordia Chiajna, in deplasare. Golul a fost acordat in ciuda unei erori de arbitraj (detalii AICI) Fanii echipei din Ghencea au venit la terenul din Ilfov unde s-a disputat partida, iar forțele de ordine i-au controlat amanunțit…

- Jurnalista Ioana Cosma, cu experiența de peste 26 de ani in presa, a izbucnit in ras in doua randuri in cadrul unui dialog purtat cu Florin Talpan, juristul CSA Steaua, la Pro Arena. In aceasta dimineața, in care a avut loc primul termen al recursului privind lupta pentru palmaresul Stelei dintre FCSB…

- Mihai Tudose, tot din PSD, are sanse mari sa devina ministrul Apararii Nationale, in locul lui Vasile Dincu, cel care a demisionat recent. In mandatul lui Dincu, FCSB a avut interzis in Ghencea, dar Tudose a spus recent ca „Steaua adevarata este FCSB". „Un barbat m-a intrebat daca am vreo explicatie…