„Omagiu lui Brancuși”, o lucrare realizata de sculptorul olandez de origine germana Ewerdt Hilgemann in cadrul ediției din 1991 a Taberei de Sculptura in Metal de la Galați nu a fost pusa in valoare nici dupa 30 de ani, deși asta nu ar presupune decat instalarea sa pe un soclu in cadrul expoziției de pe faleza Dunarii, unde se afla lucrarile realizate in cele patru ediții ale taberei. Sculptura ar fi trebuit amplasata in centrul Galațiului, in zona „Potcoava de Aur”. A fost dusa acolo, dar nu a fost instalata și dupa doi ani a fost mutata intr-o zona obscura de pe Faleza Dunarii, in zona traversarii…