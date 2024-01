Stiri pe aceeasi tema

- „Trebuie sa ințelegeți ca, daca Europa este atacata, nu vom veni niciodata sa va ajutam și sa va sprijinim”, i-a spus Trump președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in 2020, potrivit comisarului european francez Thierry Breton, prezent și el la o reuniune la Forumul Economic Mondial de la…

- Greii de la Davos profețesc o mare criza mondiala: cele doua probleme spinoase pentru omenireSpecialistii in analiza riscurilor considera ca fenomenele meteo extreme si dezinformarea sunt cele mai importante riscuri care ar putea declansa o criza globala in urmatorii ani, arata un studiu publicat miercuri…

- „Reconstruirea increderii” este tema celei de-a 54-a ediții a Forumului Economic Mondial de la Davos, care va avea loc in perioada 15-19 ianuarie in luxoasa statiune alpina elvetiana si la care vor veni un numar record de circa 60 de sefi de stat sau de guvern.

- Intrebarea care se pune este daca guvernul din China va putea sa țina sub control disidența pe fondul numeroaselor provocari. In fiecare an, pe 31 decembrie, in China se dezvaluie un licar de imagine dintr-o lume impenetrabila. La televiziunea de stat chineza, Xi Jinping iși adreseaza discursul de Anul…

- Restabilirea dialogului dintre armatele Washingtonului si Beijingului va fi o prioritate pentru presedintele american Joe Biden atunci cand se va intalni miercuri cu omologul sau chinez. Xi Jinping.