Campionul și recordmenul mondial la inot și-a destainuit filozofia pe care o are in concurs și in pregatire Campion și recordmen mondial la inot, David Popovici iubește Romania din tot sufletul. Nu rateaza nici un Campionat Național – la ultimul, de saptamana trecuta, a cucerit 6 medalii de aur – și, deși s-ar putea pregati oriunde in lume el recunoaște ca adora sa se antreneze la București, in bazinul in care a crescut: „Lia Manoliu”. „Bazinul meu preferat pentru a ma antrena e Lia Manoliu, vara. Chiar daca e in București, chiar daca sesiunea de antrenamente mai poate fi intrerupta din cand in…