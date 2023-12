Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici se pregatește pentru ultima finala de la Europenele de Inot in bazin scurt de la Otopeni. Cursa de 100 de metri liber va incepe la 19:14 și va fi transmisa live pe Antena Stars și Antena Play. Știre in curs de actualizare La doar 19 ani, inotatorul roman se claseaza pe locul șase in calificarile…

- David Popovici, clasat pe locul patru in finala probei de 200 m liber de la Campionatele Europene de inot in bazin scurt de la Otopeni, a declarat la finalul cursei ca nu poate face de fiecare data cel mai bun timp al sau. El este dezamagit, totodata, ca nu a reusit rezultatul de la Mondialele de la…

- David Popovici s-a calificat, sambata seara, in finala probei de 100 m liber, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni, cu al saselea timp. Popovici a fost cronometrat cu timpul de 46 sec 48/100 in semifinale. Cel mai rapid a fost francezul Maxime Grousset, care l-a…

- Vineri seara, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni, sportivul roman David Popovici a obținut cea mai buna performanța și s-a calificat cu cel mai rapid timp in finala probei masculine de 200 m liber. Popovici, campionul european en titre, a demonstrat din nou calitațile…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat cu al treilea timp in semifinalele probei de 200 m liber, vineri, la Campionatele Europene de natatie in bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni. Popovici a fost inregistrat cu in 1 min 42 sec 39/100, doi britanici fiind mai rapizi in serii, James Guy, 1…

- David Popovici, dublu campion european en titre la 100 si 200 m liber, se afla in plina pregatire pentru Campionatele Europene in bazin scurt de la Otopeni (5-10 decembrie), spune antrenorul Adrian Radulescu, potrivit Agerpres. David va lipsi insa de la Mondialele din 2024 de la Doha (2-18 februarie)…