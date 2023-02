Stiri pe aceeasi tema

- Dublul campion mondial David Popovici a fost votat cel mai bun inotator european al anului 2022, in cadrul premiilor Ligii Europene de Natatie (LEN) pe anul trecut, a anuntat forul continental, pe site-ul sau oficial. Sportivul roman s-a impus in clasamentul publicat de LEN cu 56,16%, devansandu-i pe…

- Popovici (18 ani) a cucerit anul trecut doua medalii de aur la Mondiale (100 m liber, 200 m liber), a castigat doua medalii de aur la Europene (100 m liber, 200 m liber), stabilind cu acest prilej si un nou record mondial in proba de 100 m liber, a luat argintul la Mondialele in bazin scurt (100 m liber),…

- Sportivul roman David Popovici a fost desemnat cel mai bun inotator al anului 2022 in lume, la masculin, de cunoscutul site de natatie Swimswam.com ‘In acest an postolimpic, multe fete noi au rasarit in topul inotului masculin. Sapte inotatori au doborat recorduri mondial individuale, iar opt au cucerit…

- David Popovici a fost desemnat cel mai bun inotator al anului 2022 in lume, la masculin, de cunoscutul site de natatie Swimswam.com, informeaza Agerpres.De la Michael Phelps si Ian Thorpe incoace lumea inotului nu a mai avut un tanar care sa faca ce a reusit Popovici, subliniaza Swimswam, care este…