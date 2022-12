Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a obținut medalia de argint in proba de 200 de metri liber la Campionatele Mondiale in bazin scurt din Australia. Calificat cu al șaselea timp in finala, Popovici a reușit o cursa foarte buna in finala și a obținut prima medalie la intrecerile de la Melbourne. Medalia de aur a fost cucerita…

- Sportivul David Popovici a castigat medalia de argint in proba de 200 metri liber la Campionatul Mondial de Natatie in bazin scurt, de la Melbourne. Popovici a incheiat cursa cu timpul de 1.40.79. Medalia de aur a fost castigata de Sunwoo Hwang (Coreea de Sud) – 1:39.72 min. (nou record al competitiei),…

- Sportivul roman David Popovici a castigat medalia de argint in proba de 200 m liber la Campionatele Mondiale de inot in bazin scurt (25 metri) pentru seniori, competiție desfașurata la Melbourne, Australia.

- Campionatul Mondial de inot in bazin scurt (25 m) pentru seniori de la Melbourne (Australia) s-a incheiat, duminica, 18 decembrie, dar nu fara o noua finala cu prezența romaneasca. In finala probei de 200 m liber, David Popovici a inotat fantastic pe culoarul al șaptelea și s-a clasat pe poziția a doua,…

- David Popovici a a castigat medalia de argint in proba de 200 metri liber la Campionatul Mondial de Natatie in bazin scurt, de la Melbourne. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- David Popovici s-a calificat miercuri in finala probei de 100 m liber de la Campionatul Mondial de inot in bazin scurt (25 m) de la Melbourne 2022, stabilind totodata și un nou record mondial de juniori.

- David Popovici s-a calificat miercuri in finala probei de 100 m liber de la Campionatul Mondial de inot in bazin scurt (25 m) de la Melbourne 2022, stabilind totodata și un nou record mondial de juniori.

- Campionatul Mondial de natatie in bazin scurt (25 m) pentru seniori (13-18 decembrie 2022) de la Melbourne a programat, miercuri dimineața, noi serii de calificare, iar David Popovici este cel dintai sportiv roman calificat in semifinalele unei probe la competiția din Australia.In seriile de la 100…