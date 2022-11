Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a vorbit despre meciul cu Silkeborg, programat joi, in grupele Conference League. Tehnicianul roș-albaștrilor este de parere ca elevii sai trebuie sa faca un meci perfect, pentru a putea obtine un rezultat pozitiv. “Ne asteapta o partida foarte grea, cu un adversar…

- FCSB va disputa in aceasta seara, de la ora 22.00, pe Arena Naționala, al doilea meci din Grupa B a Conference League, contra celor de la Anderlecht, iar Nicolae Dica a afirmat ca echipa sa lupta pentru ocuparea pozitiei secunda in aceasta grupa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- De la revenirea la FCSB, Nicolae Dica a spus ca are un obiectiv secundar: sa-l readuca pe Gigi Becali la stadion. Patronul roș-albaștrilor a anunțat ca va asista de pe Arena Naționala la partida cu Anderlecht din grupele Conference League. FCSB - Anderlecht se disputa joi, de la 22:00, in grupa B din…

- West Ham - FCSB 3-1, primul meci al vicecampioanei Romaniei in grupele Conference League, a fost lider de audiența la TV in Romania, cu un public constant de 1,7 milioane de telespectatori. FCSB a inceput drumul in grupele Conference League joi seara, la Londra, unde West Ham a invins-o cu 3-1 la capatul…

- West Ham a invins-o pe FCSB, scor 3-1, in primul meci pentru echipa lui Nicolae Dica in grupele Conference League. Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, crede ca penalty-ul dictat in favoarea „ciocanarilor” a fost dictat eronat. Dumitru Dragomir, dupa West Ham - FCSB 3-1 „Nu a fost niciun penalty,…

- Gigi Becali, patronul lui FCSB, este nerabdator inainte de meciul cu West Ham din grupele Conference League. West Ham - FCSB este joi, de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Pro TV Latifundiarul vrea sa vada adevarata valoare a jucatorilor sai, cu ocazia intalnirii unui adverar…

- FCSB a anunțat prețurile biletelor pentru meciurile cu Anderlecht, Silgeborg și West Ham, din grupele Conference league. Tichetele vor fi disponibile online incepand cu 5 septembrie. FCSB va juca meciurile de acasa din grupele Conference League pe Arena Naționala. ...

- Dumitru Dumitriu (76 de ani), antrenor cu 5 titluri de campion al Romaniei in palmares, atat cu Steaua cat și cu FCSB, a analizat prestația „elevilor” lui Nicolae Dica din turul play-off-ului din Conference League, 1-2 cu Viking. FCSB a pornit drept mare favorita in meciul de pe Arena Naționala cu norvegienii…