Date oficiale: acestea sunt cele mai mari zece salarii din tara noastra. Doi medici, in top, cu 100.000 de lei pe luna

- Gheata produsa fara avize si contaminata cu bacterii periculoase. Asta au gasit comisarii ANPC la un singur restaurant fast-food al uneia dintre cele mai cunoscute companii din intreaga lume. Gheata plina de germeni ajungea in paharele cu bauturi racoritoare ale clientilor.

- Decizia luata de deputați Deputații PSD nu vor da votul de investitura pentru noul Guvern, decizia fiind luata in unanimitate luni, in cadrul ședinței de la Camera: PSD nu va gira un Executiv al concedierilor masive, al taierilor de pensii și de salarii, al scaderii niveluilui de trai al romanilor!…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa care a avut loc la Timisoara, ca programul "Spaga sub acoperire" continua in spitalele din Romania. "Continuam programul, avem 14 pacienti misteriosi in programul Spaga sub acoperire. Nu stiu inca ce contin rapoartele…

- Consultații medicale gratuite vor fi oferite in patru sate din țara, in octombrie, de „Caravana cu Medici”. Asociația va face vizite pentru a diagnostica si trata afectiuni cardiovasculare si ca sa ofere sprijin pentru sanatatea femeii.

- Romania este una dintre țarile europene cu cei mai mulți angajați, raportat la populația totala, care lucreaza in industria auto. Cifrele oficiale de la nivelul Uniunii Europene arata ca exista intre 150.000 și 200.000 de angajați in acest sector. Salariul mediu net pe care il incaseaza luna de luna…

- In volumul "Marturii de epoca privind istoria Dobrogei 1878 1947 Vol. I 1878 1916 ldquo;, unde istoricul constantean Stoica Lascu a adunat pretioase marturii din presa care ilustreaza devenirea moderna a judetelor romanesti dintre Dunare si Mare, putem citi un bilant comparativ al "schimbului de teritorii"…

- HC Zalau a furnizat duminica surpriza campionatului, reușind sa invinga cu 25-24 pe CSM București, multinaționala de vedete. Ce spune Gheorghe Tadici (67 de ani), omul din spatele succesului? Nimeni nu credea ca așa ceva e posibil. O echipa pe care lumea o vede mai degraba batandu-se la retrogradare,…

- DC Business a realizat un top al celor mai bine platite meserii in baza analizei anunțurilor de recrutare plasate de firme pe site-urile de profil și a comparatoarelor de salarii paylab.ro și undelucram.ro. Din analiza au fost excluse funcțiile de conducere, piloții, avocații, coafezele, notarii…