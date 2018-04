Stiri pe aceeasi tema

- George si Amal Clooney au donat 500.000 de dolari pentru marsul contra arme al adolescentilor din SUA, scrie AFP. „March for Our Lives” este programat pe 24 martie, mitinguri fiind organizate in toata tara, pentru a cere Congresului american sa adopte o legislatie cu privire la arme si violenta in…

- Oprah a scris pe Twitter ca este de acord cu demersul actorului care a declarat ca ''vietile copiilor nostri depind de asta'' si a spus ca va contribui cu o suma similara la fondul ''March For Our Lives'' (Mars pentru vietilor noastre). Winfrey a adaugat pe Twitter ca ''acesti tineri care…

- George Clooney o iubeste atat de mult pe sotia sa, Amal, incat a spus ca este dispus sa isi dea viata la schimb pentru a ei. Actorul in varsta de 56 de ani s-a casatorit cu avocata – cu care are impreuna doi copii, gemenii Ella si Alexander, in varsta de opt luni – in […]

- George Clooney a dovedit inca odata cat de mult o iubește pe soția sa, cea care l-a facut tata pentru prima data anul trecut, și i-a facut o declrație superba de dragoste in cadrul unui interviu, scrie US Magazine. Chiar cand credeai ca George Clooney nu poate fi mai perfect, el a mers mai departe și…

- E un tip norocos și asta o știe și el. O cariera cu un succes fenomenal, o casnicie tarzie, dar reușita, și o experienta de viata revelatoare. Iata-l pe George la o discutie libera despre toate acestea. George Clooney și Amal Clooney sunt parinții a doi copii Despre casatoria cu Amal și venirea pe lume…

- „Nici macar nu am iesit din casa pentru a-mi gasi jumatatea. A venit ea la mine, iar parintii mei au placut-o din prima fara sa stea prea mult pe ganduri", a povestit George Clooney, potrivit click.ro. George Clooney a povestit ca un prieten i-a prezis ca „in seara aceea o va cunoaste pe viitoarea…

- Orasul american New York va pastra monumentele devenite subiecte de controversa, precum statuia lui Cristofor Columb de la intrarea in Central Park sau o placa in memoria maresalului francez Petain, erou al bataliei de la Verdun, dar, ulterior, sef al regimului de la Vichy, transmite AFP. …

- Ardeiul iute Aleppo, semintele de telina, cardamonul, chimionul, scortisoara si turmericul au fost intent studiate de catre profesori de la Facultatea de Medicina de la Universitatea din New York , dar si de la Harvard Medical School. Ardeiul iute Aleppo Ardeiul iute Aleppo este…