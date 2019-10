Dascălii bihoreni, la ceas aniversar In acest an, Asociația Dascalilor Bihoreni implinește 100 de ani de la inființare. In semn de recunoaștere a palmaresului acestei asociații, datorat dascalilor bihoreni, profesoara Stela Taut, președintele Asociației Dascalilor Bihoreni, a marcat aceasta aniversare prin cateva activitați deosebite.

Una dintre acestea s-a desfașurat in 24 octombrie, la sala de evenimente Grand Palace din Oradea. Peste 100 de dascali din Oradea și Bihor au trecut in revista istoricul asociației și au omagiat seniorii invațamantului bihorean. Au fost alaturi de organizatoarea evenimentului, profesoara… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

