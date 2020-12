Stiri pe aceeasi tema

- Romania din munți are și ea dorințe? La raspunsul acestei intrebari ne va conduce echipa Izolati in Romania, coordonata de Dite Dinesz, intr-o editie speciala, de sarbatoare, difuzata de TVR 1 in...

- In acest an, Craciunul va fi diferit, din pacate fara colinde. Colindatorii, care pastreaza tradiții vechi de sute de ani, au decis in multe localitați, si nu mai mearga din casa in casa anul acesta. Insa in județul Argeș, lucrurile stau diferit, intrucat autoritațile au decis sa dea voie colindatorilor…

- Vaccinul anticoronavirus a iscat deja discuții aprinse inca inainte sa apara și sa inceapa sa fie utilizat, iar pentru cei sceptici Raed Arafat s-a aratat dispus sa se vaccineze in direct, relateaza Observator News. Șeful DSU a spus ca gestul sau ar putea sa convinga și pe alții sa se vaccineze.Raed…

- Presedintele Klaus Iohannis a susținut miercuri, la ora 17,00, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni. Principalele declarații ale lui Klaus Iohannis – Am abordat modul lor de intreținere al echipamentelor necesare in spitale si retelelor electrice aferente. – La ședința au participat reprezentanți…

- Urmatoarele sase luni vor fi dramatice pentru industria ospitalitații, in condițiile in care pierderile induse de criza sanitara și economica se ridica la 3 miliarde de euro, a declarat la conferința de presa de luni Calin Ile, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania. Calin Ile spune…

- REȘIȚA – Candidatul Partidului Național Liberal la șefia Consiliului Județean, Romeo Dunca, a votat la școala din cartierul reșițean Calnic! Acesta a fost incurajat și insoțit la vot de catre Ioan Popa. S-a pastrat astfel obiceiul, in sensul ca atunci cand a votat Ioan Popa, Romeo Dunca la randul sau…

- Originara din Zalau, Andreea a plecat in urma cu 12 ani in Franta, unde s-a stabilit alaturi de sotul ei, Mircea la Paris. Acolo lucreaza ca in domeniul monumentelor istorice. Tanara spune ca a ales sa parcurga cu masina personala distanta de 1.900 de kilometri dintre Paris si Zalu, din responsabilitate.…