Daria Paliciuc, medalii de aur la Balcaniadă Imnul țarii noastre a fost intonat de mai multe ori din „vina” sportivei aradene, ce a obținut aurul la echipe juniori și individual, in proba de progresie, dar și la free style. Un fapt demn de remarcat este ca dupa mai mulți ani, Romania a avut echipa in toate probele din cadrul competiției hipice. Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Odata cu promovarea sa in Asociatia Balcanica, locul sau la sefia arbitrajului romanesc a fost luat de un alt emisar al Aradului, Victor Balasoiu. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction…

- Cat priveste demisia directorului medical interimar, dr. Rodica Maslin, cu tot entuziasmul varstei si dorinta de a face schimbari in favoarea pacientilor, se pare ca si ea si-a exprimat intentia de a renunta la aceasta functie de conducere. Adina Milos a spus ca Maslin se afla deocamdata…

- Astfel dupa semnarea contractului de finanțare cu AFIR, in urma finalizarii procedurilor de licitație, a fost desemnata caștigatoare firma S.C. Costa V.O.C. Impex S.R.L., valoarea licitata fiind de 3.298.254,80 Ron + TVA. „Ne bucuram ca am reușit sa finalizam toate procedurile și am semnat…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- In cadrul unei conferințe de presa, Catalin Beciu a precizat ca partidul pe care il conduce este unul liberal- de fapt, spune domnia sa, singurul partid cu adevarat liberal din Romania-care se adreseaza celor cu profesii liberale, antreprenori, medici, avocați etc.Partidul neoliberal, spune Catalin…

- Intr-un clasament pe primul trimestru din 2018, județul Caraș-Severin ocupa locul 1, cu cea mai spectaculoasa creștere la capitolul inițiative antreprenoriale, insa chiar și așa ramane in coada clasamentului general. Mai precis, in primele trei luni ale anului, numarul de inmatriculari de…